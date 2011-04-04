різнонапрямлений рух змін -і підвищують і понижують ставки...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:39
Свіжий огляд депо-ставок банків (малі)
різнонапрямлений рух змін -і підвищують і понижують ставки...
Додано: Нед 23 жов, 2022 20:19
Объем рефинанса на 1 сентября 2022 года.
--Банк---объем рефинанса -- изменение за месяц
АТ "Укрексімбанк" 21366796 110
АБ "УКРГАЗБАНК" 15201472 1004270
АТ "АЛЬФА-БАНК" 7809379 -1186456
АТ "ПУМБ" 5688563 7978
АТ "БАНК АЛЬЯНС" 4042611 -7707
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 2809881 -499953
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 2136223 0
Акціонерний банк "Південний" 1999824 -22
ПАТ "МТБ БАНК" 1990000 -200000
АТ "КІБ" 1799985 -1398973
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 1437076 27
АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" 1160000 0
АТ "РВС БАНК" 1004149 -949795
АТ "КРИСТАЛБАНК" 800119 -195793
АТ "БАНК 3/4" 747000 -140000
ПАТ "БАНК ВОСТОК" 650006 -49993
АТ "МІБ" 620002 3
АТ "ТАСКОМБАНК" 500000 -700000
АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 494981 30004
АТ "МетаБанк" 418000 -60000
АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" 340168 -25049
АТ АКБ "Львів" 339079 -3460
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 323999 -25998
АТ "АП БАНК" 224998 1
АТ "МОТОР-БАНК" 206857 121
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 168759 -134926
АТ "Полтава-банк" 139996 0
АТ "СКАЙ БАНК" 134976 -672549
АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" 119958 1
Полікомбанк 20000 -10000
АТ "Ощадбанк" 0 0
АТ "Райффайзен Банк" 0 0
АТ "АЛЬТБАНК" 0 0
АТ КБ "ПриватБанк" 0 0
ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" 0 0
АТ "КРЕДОБАНК" 0 0
АТ "ОКСІ БАНК" 0 0
АТ "А - БАНК" 0 0
АТ "БАНК "ГРАНТ" 0 0
АТ "БТА БАНК" 0 0
АТ "АСВІО БАНК" 0 0
АТ "УКРСИББАНК" 0 0
АТ "Ідея Банк" 0 0
АТ "КОМІНВЕСТБАНК" 0 0
АТ "ПРАВЕКС БАНК" 0 0
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 0 0
АТ "ЮНЕКС БАНК" 0 0
АТ "АЙБОКС БАНК" 0 0
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 0 0
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 0 0
АТ "АБ "РАДАБАНК" 0 -99995
АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" 0 0
АТ "ІНГ Банк Україна" 0 0
АТ "ОТП БАНК" 0 0
АТ "СІТІБАНК" 0 0
АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" 0 0
АТ "БАНК ФОРВАРД" 0 0
АТ "АКБ "КОНКОРД" 0 0
АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 0 0
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" 0 0
АТ "КБ "ГЛОБУС" 0 -674401
АТ "ЄПБ" 0 0
АТ "Дойче Банк ДБУ" 0 0
АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 0 0
АТ "БАНК СІЧ" 0 -3217458
АТ "АЛЬПАРІ БАНК" 0 0
АТ "БАНК АВАНГАРД" 0 -794989
АТ "БАНК "ПОРТАЛ" 0 0
УСЬОГО 74694856 -10005003
Додано: Нед 23 жов, 2022 20:30
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Пон 24 жов, 2022 09:55
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Пон 24 жов, 2022 12:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 24 жов, 2022 12:52
Re: Байки про банки і не тільки....
Подскажите по зарплатным проектам. В моей конторе получение зарплаты всегда строго регламентировали. Получайте карту такого то банка и без разговоров. Так понимаю был договор. Сейчас: реквизиты (полные)карты любого банка.
Если я дам реквизиты,скажем,приват КДВ,не будет ли банк брать с меня 0.5% за входящий СЭП от предприятия?
Додано: Пон 24 жов, 2022 13:12
ПриватКДВ нужно перевести в "зарплатный режим". Давно уже это делал, правда по пенсии. Там надо уведомить банк, что будете получать выплаты на карту, и тогда они идут как целевые зачисления.
Подробностей не помню уже. Помню, что позвонил на 3700, "операторы заняты, продиктуйте вопрос", продиктовал, и через полчаса мне перезвонили конкретно по этому вопросу и в мельчайших деталях всё объяснили (что-то надо было в приват24 нажимать)
Додано: Пон 24 жов, 2022 14:11
будет конечно.
не берет только если у банка с предприятием есть официальный зарплатный проект.
а ваша контора согласится на то, чтоб вы получали зарплату на счет отличного от банка с которым у них зарплатный проект?
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