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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 24 жов, 2022 17:10
THB написав:
, не очень верится,
Точка зрения пользователя finance.ua может не совпадать с позицией банка
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Додано: Пон 24 жов, 2022 18:05
IMPRINTER написав: THB написав:
Подскажите по зарплатным проектам. В моей конторе получение зарплаты всегда строго регламентировали. Получайте карту такого то банка и без разговоров. Так понимаю был договор. Сейчас: реквизиты (полные)карты любого банка.
Если я дам реквизиты,скажем,приват КДВ,не будет ли банк брать с меня 0.5% за входящий СЭП от предприятия?
будет конечно.
не берет только если у банка с предприятием есть официальный зарплатный проект.
а ваша контора согласится на то, чтоб вы получали зарплату на счет отличного от банка с которым у них зарплатный проект?
цікаве питання.
за законом зобов'язані перераховувати на будь-яку карту працівника. на практиці - зазвичай зарплатний проєкт. банки часто вимагають, щоб проєкт був тільки їх - хоча це протизаконно.
моя думка - залежить від умов карти, яку ви вказали. те, що пишуть що Приват дозволяє для КДВ - а якщо напишуть в переказі не зарплата, а заробітна плата - потребує перевірки.
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