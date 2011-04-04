Точка зрения пользователя finance.ua может не совпадать с позицией банка
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Додано: Пон 24 жов, 2022 17:10
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:05
цікаве питання.
за законом зобов'язані перераховувати на будь-яку карту працівника. на практиці - зазвичай зарплатний проєкт. банки часто вимагають, щоб проєкт був тільки їх - хоча це протизаконно.
моя думка - залежить від умов карти, яку ви вказали. те, що пишуть що Приват дозволяє для КДВ - а якщо напишуть в переказі не зарплата, а заробітна плата - потребує перевірки.
Додано: Вів 25 жов, 2022 06:22
Національний банк тимчасово позбавив російських акціонерів права голосу у Банку Форвард та Першому інвестиційному банку. Аналогічні санкції застосовані і до акціонеру банку «Український капітал».
Додано: Вів 25 жов, 2022 11:48
Shaman
законом много чего в каких сферах у нас предусмотрено, но если у предприятия уже что-тор заточено ИС или его руководитель банально получает откат от банка или еще что-то ... да у вас такое право есть, но и у вашего начальника для таких "умников" есть право разрешать в туалет ходить по служебной записке или еще с сотню механизмов абсолютно по Закону превратить вашу жизнь в ад. Не виду никакой логики по єтому вопросу вступать в конфликт, если предприятие само разрешает чтоб сотрудники получали куда хотят - є\то одно, если у него есть зарплатный проект и оно настоятельно рекомендует открывать зарплатную карту именно там, - то конфликтовать по этому поводу с руководством как минимум глупо.
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