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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1598159916001601

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 169
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 17:10

  THB написав:, не очень верится,

Точка зрения пользователя finance.ua может не совпадать с позицией банка
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:05

  IMPRINTER написав:
  THB написав:Подскажите по зарплатным проектам. В моей конторе получение зарплаты всегда строго регламентировали. Получайте карту такого то банка и без разговоров. Так понимаю был договор. Сейчас: реквизиты (полные)карты любого банка.
Если я дам реквизиты,скажем,приват КДВ,не будет ли банк брать с меня 0.5% за входящий СЭП от предприятия?


будет конечно.
не берет только если у банка с предприятием есть официальный зарплатный проект.

а ваша контора согласится на то, чтоб вы получали зарплату на счет отличного от банка с которым у них зарплатный проект?

цікаве питання.
за законом зобов'язані перераховувати на будь-яку карту працівника. на практиці - зазвичай зарплатний проєкт. банки часто вимагають, щоб проєкт був тільки їх - хоча це протизаконно.

моя думка - залежить від умов карти, яку ви вказали. те, що пишуть що Приват дозволяє для КДВ - а якщо напишуть в переказі не зарплата, а заробітна плата - потребує перевірки.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 06:22

Національний банк тимчасово позбавив російських акціонерів права голосу у Банку Форвард та Першому інвестиційному банку. Аналогічні санкції застосовані і до акціонеру банку «Український капітал».

https://finclub.net/ua/news/nbu-pozbavy ... nkakh.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:48

Shaman

законом много чего в каких сферах у нас предусмотрено, но если у предприятия уже что-тор заточено ИС или его руководитель банально получает откат от банка или еще что-то ... да у вас такое право есть, но и у вашего начальника для таких "умников" есть право разрешать в туалет ходить по служебной записке или еще с сотню механизмов абсолютно по Закону превратить вашу жизнь в ад. Не виду никакой логики по єтому вопросу вступать в конфликт, если предприятие само разрешает чтоб сотрудники получали куда хотят - є\то одно, если у него есть зарплатный проект и оно настоятельно рекомендует открывать зарплатную карту именно там, - то конфликтовать по этому поводу с руководством как минимум глупо.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:20

Президент сьогодні підписав закон, усім приготуватись

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40536

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:25

  greenozon написав:Президент сьогодні підписав закон, усім приготуватись

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40536

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану

Я готовий купити Альфу за 1 грн. Хто більше? :D
Investor_K
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