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THB написав:Подскажите по зарплатным проектам. В моей конторе получение зарплаты всегда строго регламентировали. Получайте карту такого то банка и без разговоров. Так понимаю был договор. Сейчас: реквизиты (полные)карты любого банка. Если я дам реквизиты,скажем,приват КДВ,не будет ли банк брать с меня 0.5% за входящий СЭП от предприятия?
будет конечно. не берет только если у банка с предприятием есть официальный зарплатный проект.
а ваша контора согласится на то, чтоб вы получали зарплату на счет отличного от банка с которым у них зарплатный проект?
цікаве питання. за законом зобов'язані перераховувати на будь-яку карту працівника. на практиці - зазвичай зарплатний проєкт. банки часто вимагають, щоб проєкт був тільки їх - хоча це протизаконно.
моя думка - залежить від умов карти, яку ви вказали. те, що пишуть що Приват дозволяє для КДВ - а якщо напишуть в переказі не зарплата, а заробітна плата - потребує перевірки.
законом много чего в каких сферах у нас предусмотрено, но если у предприятия уже что-тор заточено ИС или его руководитель банально получает откат от банка или еще что-то ... да у вас такое право есть, но и у вашего начальника для таких "умников" есть право разрешать в туалет ходить по служебной записке или еще с сотню механизмов абсолютно по Закону превратить вашу жизнь в ад. Не виду никакой логики по єтому вопросу вступать в конфликт, если предприятие само разрешает чтоб сотрудники получали куда хотят - є\то одно, если у него есть зарплатный проект и оно настоятельно рекомендует открывать зарплатную карту именно там, - то конфликтовать по этому поводу с руководством как минимум глупо.
Investor_K написав:Я готовий купити Альфу за 1 грн. Хто більше?
А ще знизити всі % по депозитами, прикрутити купу комісій, відмінити всілякі кешбеки, позвільняти купу працівників, щоб черги до відділень починались з вулиці і ще купу всяких таких напрацювань для держбанків впровадити.