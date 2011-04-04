Додано: Вів 25 жов, 2022 11:48

Shaman



законом много чего в каких сферах у нас предусмотрено, но если у предприятия уже что-тор заточено ИС или его руководитель банально получает откат от банка или еще что-то ... да у вас такое право есть, но и у вашего начальника для таких "умников" есть право разрешать в туалет ходить по служебной записке или еще с сотню механизмов абсолютно по Закону превратить вашу жизнь в ад. Не виду никакой логики по єтому вопросу вступать в конфликт, если предприятие само разрешает чтоб сотрудники получали куда хотят - є\то одно, если у него есть зарплатный проект и оно настоятельно рекомендует открывать зарплатную карту именно там, - то конфликтовать по этому поводу с руководством как минимум глупо.