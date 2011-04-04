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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 27 жов, 2022 11:49
і київстар туда же ))
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:52
demichh написав:
А форвард не раньше альфы прикроют?
форвард - это микроб - его прикрыть можно и так в любой момент и его исчезновения никто не заметит ... а алла - системно-важный банк, - зарплаты, пенсии, социалка, размер вкладов и т.п. несопоставимы с форвардом.
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