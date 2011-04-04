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demichh написав:А форвард не раньше альфы прикроют?
форвард - это микроб - его прикрыть можно и так в любой момент и его исчезновения никто не заметит ... а алла - системно-важный банк, - зарплаты, пенсии, социалка, размер вкладов и т.п. несопоставимы с форвардом.
....Скільки з цих грошей повернулося назад, тепер ми не дізнаємося ніколи завдяки рішенню нового голови НБУ Андрія Пишного, який засекретив ці дані.
але які патріоти - навіть вклад з назвою "русский военный корабль иди нах" запропонували клієнтам ... старий принцип для злодіїв "одягни вишиванку, щоб перекрити корупцію", тепер буде трансформований у вигляді патріотичних дизайнів лицьової сторони карт з палаючим Кремлем, відмови від російської мови в інтерфейсі застосунків тощо і можна красти далі? Метод перевірки чиновика на предмет корупції дуже простий - чим більше він на публіці патріот, тим більше він за фактом злодій.