|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 27 жов, 2022 11:52
Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:45
Скільки грошей вивели з України через «Аккордбанк» чоловіка Оксани Маркарової?
....Скільки з цих грошей повернулося назад, тепер ми не дізнаємося ніколи завдяки рішенню нового голови НБУ Андрія Пишного, який засекретив ці дані.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 11:58
але які патріоти - навіть вклад з назвою "русский военный корабль иди нах" запропонували клієнтам ... старий принцип для злодіїв "одягни вишиванку, щоб перекрити корупцію", тепер буде трансформований у вигляді патріотичних дизайнів лицьової сторони карт з палаючим Кремлем, відмови від російської мови в інтерфейсі застосунків тощо і можна красти далі? Метод перевірки чиновика на предмет корупції дуже простий - чим більше він на публіці патріот, тим більше він за фактом злодій.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:40
Огляд депозитних ставок (великі банки)
майже без змін, тільки ПУМБ трішки підріс
Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:03
"...Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) перебуває на рівні 340 млрд гривень (зокрема, понад 270 млрд гривень — у депозитних сертифікатах НБУ). Це понад як уп’ятеро перевищує нормативні вимоги. Основна ліквідність сконцентрована у великих банках. Саме тому потреби у підвищенні депозитних ставок немає..."
Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:10
ПУМБа ж не мала, і навіть не середня. Виходить, що вони таки довийо..., що доводиться ставки піднімати.
|