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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1600160116021603>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 169
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:49

і київстар туда же ))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:52

  demichh написав:А форвард не раньше альфы прикроют?


форвард - это микроб - его прикрыть можно и так в любой момент и его исчезновения никто не заметит ... а алла - системно-важный банк, - зарплаты, пенсии, социалка, размер вкладов и т.п. несопоставимы с форвардом.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:45

Скільки грошей вивели з України через «Аккордбанк» чоловіка Оксани Маркарової?

https://antikor.com.ua/articles/584659- ... markarovoj

....Скільки з цих грошей повернулося назад, тепер ми не дізнаємося ніколи завдяки рішенню нового голови НБУ Андрія Пишного, який засекретив ці дані.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 11:58

  greenozon написав:Скільки грошей вивели з України через «Аккордбанк» чоловіка Оксани Маркарової?

https://antikor.com.ua/articles/584659- ... markarovoj

....Скільки з цих грошей повернулося назад, тепер ми не дізнаємося ніколи завдяки рішенню нового голови НБУ Андрія Пишного, який засекретив ці дані.


але які патріоти - навіть вклад з назвою "русский военный корабль иди нах" запропонували клієнтам ... старий принцип для злодіїв "одягни вишиванку, щоб перекрити корупцію", тепер буде трансформований у вигляді патріотичних дизайнів лицьової сторони карт з палаючим Кремлем, відмови від російської мови в інтерфейсі застосунків тощо і можна красти далі? Метод перевірки чиновика на предмет корупції дуже простий - чим більше він на публіці патріот, тим більше він за фактом злодій.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:40

Огляд депозитних ставок (великі банки)
майже без змін, тільки ПУМБ трішки підріс


https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -zavmerly/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:03

  greenozon написав:Огляд депозитних ставок (великі банки)
майже без змін, тільки ПУМБ трішки підріс
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -zavmerly/

"...Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) перебуває на рівні 340 млрд гривень (зокрема, понад 270 млрд гривень — у депозитних сертифікатах НБУ). Це понад як уп’ятеро перевищує нормативні вимоги. Основна ліквідність сконцентрована у великих банках. Саме тому потреби у підвищенні депозитних ставок немає..." 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:10

ПУМБа ж не мала, і навіть не середня. Виходить, що вони таки довийо..., що доводиться ставки піднімати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:48

Re: Байки про банки і не тільки....

як думаєте, банки це приймуть чи все одно будуть вимагати новий документ?

Якщо термін дії паспорта закінчився під час воєнного стану, документ залишається чинним, - Мінреінтеграції
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 15:50

  Shaman написав:як думаєте, банки це приймуть чи все одно будуть вимагати новий документ?

Якщо термін дії паспорта закінчився під час воєнного стану, документ залишається чинним, - Мінреінтеграції

ПОСТАНОВА КАБІНЕТа МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
була прийнята ще 21 жовтня 2022 р.
але банки продовжують знущатися над клієнтами та відмовляти їм в доступі до рахунків.
https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-realizatsii-aktiv-zakon-1202
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:39

  J написав:
  Shaman написав:як думаєте, банки це приймуть чи все одно будуть вимагати новий документ?

Якщо термін дії паспорта закінчився під час воєнного стану, документ залишається чинним, - Мінреінтеграції

ПОСТАНОВА КАБІНЕТа МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
була прийнята ще 21 жовтня 2022 р.
але банки продовжують знущатися над клієнтами та відмовляти їм в доступі до рахунків.
https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-realizatsii-aktiv-zakon-1202


та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

исходя из написанного то вы даже желая вклеить фото в паспорт-книжку или обменять просроченный айди - вам в этом откажут - как тут написано то вообще замена паспортов и вклейка фото в них остановлена до окончания ВП
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