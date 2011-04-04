Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 29 жов, 2022 16:42
Хто підкаже чи можна в Укрексімбанк пройти ідентифікацію через ДІЮ? Чи тут середньовічча?
ihorsic
Повідомлень: 737
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 34 раз.
Профіль
Додано: Суб 29 жов, 2022 16:47
ihorsic написав:
крексімбанк
с какой целью? актулизировать данные?
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... aciya.html
IMPRINTER
2
1
Свинорил 100 lvl
Повідомлень: 38825
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6201 раз.
Профіль
9
5
2
Додано: Суб 29 жов, 2022 18:25
ihorsic написав:
Хто підкаже чи можна в Укрексімбанк пройти ідентифікацію через ДІЮ? Чи тут середньовічча?
Там середньовічний радянський союз
foxluck
Повідомлень: 434
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1396 раз.
Подякували: 118 раз.
Профіль
ТИХИЙ
Повідомлень: 3209
З нами з: 10.10.10
Подякував: 130 раз.
Подякували: 375 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
253
241115
Пон 22 бер, 2021 20:04 Успіх
50
99718
18
30759