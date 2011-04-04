Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 29 жов, 2022 16:42
Хто підкаже чи можна в Укрексімбанк пройти ідентифікацію через ДІЮ? Чи тут середньовічча?
ihorsic
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Додано: Суб 29 жов, 2022 16:47
ihorsic написав:
крексімбанк
с какой целью? актулизировать данные?
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... aciya.html
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Додано: Суб 29 жов, 2022 18:25
ihorsic написав:
Хто підкаже чи можна в Укрексімбанк пройти ідентифікацію через ДІЮ? Чи тут середньовічча?
Там середньовічний радянський союз
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Додано: Пон 31 жов, 2022 23:34
greenozon написав:
https://antikor.com.ua/articles/584659-skoljko_deneg_vyveli_iz_ukrainy_cherez_akordbank_muha_oksany_markarovoj
.....
товарищ майор одобрил желтизну, да?
вообще мне сильно лень, но можно поискать про самих этих подруснявых "правдорубцев", например:
https://site.ua/aleksey.golobutskiy/ins ... it-iyw5mxp https://petition.president.gov.ua/petition/134048 https://fake.net.ua/reestr/infosmitniki/item/antikor
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