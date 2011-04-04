RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1600160116021603

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 169
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:42

Re: Байки про банки і не тільки....

Хто підкаже чи можна в Укрексімбанк пройти ідентифікацію через ДІЮ? Чи тут середньовічча?
ihorsic
 
Повідомлень: 739
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  ihorsic написав:крексімбанк


с какой целью? актулизировать данные?

https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... aciya.html
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38851
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6206 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:25

Re: Байки про банки і не тільки....

  ihorsic написав:Хто підкаже чи можна в Укрексімбанк пройти ідентифікацію через ДІЮ? Чи тут середньовічча?

Там середньовічний радянський союз :)
foxluck
 
Повідомлень: 434
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1399 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:40

  foxluck написав:
  ihorsic написав:Хто підкаже чи можна в Укрексімбанк пройти ідентифікацію через ДІЮ? Чи тут середньовічча?

Там середньовічний радянський союз :)

Ви видно з Ощадом не пересікались :wink:
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3210
З нами з: 10.10.10
Подякував: 129 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:34

  greenozon написав:https://antikor.com.ua/articles/584659-skoljko_deneg_vyveli_iz_ukrainy_cherez_akordbank_muha_oksany_markarovoj

.....
Товарищ Майор одобрил желтизну, да? :D

вообще мне сильно лень, но можно поискать про самих этих подруснявых "правдорубцев", например:

https://site.ua/aleksey.golobutskiy/ins ... it-iyw5mxp

https://petition.president.gov.ua/petition/134048

https://fake.net.ua/reestr/infosmitniki/item/antikor
flysoulfly
 
Повідомлень: 1053
З нами з: 13.01.09
Подякував: 472 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 08:24

Re: Байки про банки і не тільки....

Хто що може сказати про надійність юнексбанку?
ihorsic
 
Повідомлень: 739
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1600160116021603
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 241235
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 99793
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 30808
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (424)
04.11.2022 09:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.