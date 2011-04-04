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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 29 жов, 2022 16:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Хто підкаже чи можна в Укрексімбанк пройти ідентифікацію через ДІЮ? Чи тут середньовічча?
Додано: Суб 29 жов, 2022 16:47
Re: Байки про банки і не тільки....
с какой целью? актулизировать данные?
Додано: Суб 29 жов, 2022 18:25
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Суб 29 жов, 2022 20:40
Додано: Пон 31 жов, 2022 23:34
Товарищ Майор одобрил желтизну, да?
вообще мне сильно лень, но можно поискать про самих этих подруснявых "правдорубцев", например:
Додано: П'ят 04 лис, 2022 08:24
Re: Байки про банки і не тільки....
Хто що може сказати про надійність юнексбанку?
Додано: П'ят 04 лис, 2022 10:03
Re: Байки про банки і не тільки....
Михайло Ребрик про нові валютні депозити: це вигідніше, ніж купівля стейблкоїнів
З 21 жовтня НБУ дозволив українцям купувати валюту по 36,6 грн/$ для розміщення на депозиті з подальшою її конвертацією у гривню після завершення терміну вкладу. Про перші результати використання цього інструменту, ризики і вигоди для вкладників в інтерв'ю «Мінфіну» розповів Михайло Ребрик, начальник Управління монетарної політики НБУ.
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