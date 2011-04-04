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Михайло Ребрик про нові валютні депозити: це вигідніше, ніж купівля стейблкоїнів З 21 жовтня НБУ дозволив українцям купувати валюту по 36,6 грн/$ для розміщення на депозиті з подальшою її конвертацією у гривню після завершення терміну вкладу. Про перші результати використання цього інструменту, ризики і вигоди для вкладників в інтерв'ю «Мінфіну» розповів Михайло Ребрик, начальник Управління монетарної політики НБУ. https://minfin.com.ua/ua/2022/11/04/95004732/
V2 написав:Михайло Ребрик про нові валютні депозити: це вигідніше, ніж купівля стейблкоїнів З 21 жовтня НБУ дозволив українцям купувати валюту по 36,6 грн/$ для розміщення на депозиті з подальшою її конвертацією у гривню після завершення терміну вкладу. Про перші результати використання цього інструменту, ризики і вигоди для вкладників в інтерв'ю «Мінфіну» розповів Михайло Ребрик, начальник Управління монетарної політики НБУ. https://minfin.com.ua/ua/2022/11/04/95004732/
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