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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1601160216031604

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 169
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 15:53

Во время кризиса, одни становятся беднее, а др. богаче.
Поэтому у каждого своя стратегия. Я в 2008году встрял и опустил руки. 14, 18, 22 то уже не паникую, а делаю все шаги на опережения.
Программа 50+, кто был первым уже получили обратно плюшки и не плохие, кто решил открываться сейчас, то меня поймут те, кто сыграл в своё время с коммун. от ФИДО банка. (первооткрыватели и ждуны)
Любая новая программа - это риски, но риски для тех кто выжидает и смотрит на тех, кто первым вложился и получил доход.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 16:57

  Игорь Алексеевич написав:Во время кризиса, одни становятся беднее, а др. богаче.
Поэтому у каждого своя стратегия. Я в 2008году встрял и опустил руки. 14, 18, 22 то уже не паникую, а делаю все шаги на опережения.
Программа 50+, кто был первым уже получили обратно плюшки и не плохие, кто решил открываться сейчас, то меня поймут те, кто сыграл в своё время с коммун. от ФИДО банка. (первооткрыватели и ждуны)
Любая новая программа - это риски, но риски для тех кто выжидает и смотрит на тех, кто первым вложился и получил доход.


не забывайте, что все что у вас было ранее - это немного не то ... а во что могут превратиться сбережения в банке воюющей страны никто не знает ... вы сейчас играете в лотерею, за первый 3 мес. вы заработали, за вторые тоже, а за третьи три вам могут выдать какие-то фантики с обязательством вернуть их через 100 лет. Это немного не те риски, которые могли быть в мирное время и экстраполировать Фидо сюда некорректно. Кстати как там ваш "коммунальный" телевизор Фидовский, еще показует? )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:07

  IMPRINTER написав:
  Игорь Алексеевич написав:Во время кризиса, одни становятся беднее, а др. богаче.
Поэтому у каждого своя стратегия. Я в 2008году встрял и опустил руки. 14, 18, 22 то уже не паникую, а делаю все шаги на опережения.
Программа 50+, кто был первым уже получили обратно плюшки и не плохие, кто решил открываться сейчас, то меня поймут те, кто сыграл в своё время с коммун. от ФИДО банка. (первооткрыватели и ждуны)
Любая новая программа - это риски, но риски для тех кто выжидает и смотрит на тех, кто первым вложился и получил доход.


не забывайте, что все что у вас было ранее - это немного не то .. а во что могут превратиться сбережения в банке воюющей страны никто не знает ... вы сейчас играете в лотерею, за первый 3 мес. вы заработали, за вторые тоже, а за третьи три вам могут выдать какие-то фантики с обязательством вернуть их через 100 лет. Это немного не те риски, которые могли быть в мирное время и экстраполировать Фидо сюда некорректно. Кстати как там ваш "коммунальный" телевизор Фидовский, еще показует? )


Телик показывает, правда иногда подпрыгивает от бахкания :(
А по поводу рисков, так я и написал. Кто не рискует, тот не.... шампанское. Я тогда рискнул и сейчас рискнул в первых числах августа. Но не рискнул на 100% своего капитала, а только на 30% и купил супруге хорошую шв. машинку, а себе ещё думаю. Уже всё есть в квартире, и страшно что то обновить, т.к. бах и бах часто бывает в городе. Решил их потратить на хороший отдых с семьей после нашей ПОБЕДЫ над рашей.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  Игорь Алексеевич написав:А по поводу рисков, так я и написал. Кто не рискует, тот не.... шампанское.
кутелит?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:44

  Игорь Алексеевич написав:купил супруге хорошую шв. машинку, а себе ещё думаю

Что тут думать ? Надо брать !
Одна швейная машина - хорошо, а две - лучше )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 19:37

Уважаемые форумчани.Может ли кто-то подсказать в каком банке можно открыть удаленно пенсионную карту?Спасибо.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 20:07

  Вадимка написав:Уважаемые форумчани.Может ли кто-то подсказать в каком банке можно открыть удаленно пенсионную карту?Спасибо.

письмом заявой с реквизитами уведомить райПФ
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 20:15

  Мизантрóп написав:
  Вадимка написав:Уважаемые форумчани.Может ли кто-то подсказать в каком банке можно открыть удаленно пенсионную карту?Спасибо.

письмом заявой с реквизитами уведомить райПФ


а если есть и пенсия и субсидия, то замена счета в кабинете ПФ автоматически его заменит как счета куда идет субсидия или Минсоц надо будет отдельно уведомлять?
IMPRINTER
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-Пролонгувати не хочете?
-Ні 8)
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ТИХИЙ
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