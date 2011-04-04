Додано: Суб 05 лис, 2022 16:57

Игорь Алексеевич написав: Во время кризиса, одни становятся беднее, а др. богаче.

Поэтому у каждого своя стратегия. Я в 2008году встрял и опустил руки. 14, 18, 22 то уже не паникую, а делаю все шаги на опережения.

Программа 50+, кто был первым уже получили обратно плюшки и не плохие, кто решил открываться сейчас, то меня поймут те, кто сыграл в своё время с коммун. от ФИДО банка. (первооткрыватели и ждуны)

Любая новая программа - это риски, но риски для тех кто выжидает и смотрит на тех, кто первым вложился и получил доход. Во время кризиса, одни становятся беднее, а др. богаче.Поэтому у каждого своя стратегия. Я в 2008году встрял и опустил руки. 14, 18, 22 то уже не паникую, а делаю все шаги на опережения.Программа 50+, кто был первым уже получили обратно плюшки и не плохие, кто решил открываться сейчас, то меня поймут те, кто сыграл в своё время с коммун. от ФИДО банка. (первооткрыватели и ждуны)Любая новая программа - это риски, но риски для тех кто выжидает и смотрит на тех, кто первым вложился и получил доход.

не забывайте, что все что у вас было ранее - это немного не то ... а во что могут превратиться сбережения в банке воюющей страны никто не знает ... вы сейчас играете в лотерею, за первый 3 мес. вы заработали, за вторые тоже, а за третьи три вам могут выдать какие-то фантики с обязательством вернуть их через 100 лет. Это немного не те риски, которые могли быть в мирное время и экстраполировать Фидо сюда некорректно. Кстати как там ваш "коммунальный" телевизор Фидовский, еще показует? )