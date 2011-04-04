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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 169
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 17:30

  Алексей77 написав:Господа, где сейчас по грн. максимальные %. Или ОВГЗ... Какой сейчас % по ОВГЗ и через кого лучше под максимальные % в грн.? Заканчивается в Альянсе на днях грн. депо
тут же, в Альянсе, на 3 мес. - там макс.%
и могут добавить +1% при открытии нового депо на не меньшую сумму
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:21

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа, где сейчас макс. % на на счет со свободным доступом или на короткие депозиты?
типа депозитки от Форварда
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:50

  Алексей77 написав:Господа, где сейчас макс. % на на счет со свободным доступом или на короткие депозиты?
типа депозитки от Форварда

в спортивном рюкзаке,например
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:20

Игорь Алексеевич
Швейная машинка это конечно хорошо, а помните фразу ,,куплю жене сапоги,,? :wink:
И да. ,,Мы не халявщики, мы партнёры,, :D
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:41

  Алексей77 написав:Господа, где сейчас макс. % на на счет со свободным доступом или на короткие депозиты?
типа депозитки от Форварда

Альфа 14%, але від 100000 до 40000000.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:47

не дуже про байки банків, але може кому згодитьс


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