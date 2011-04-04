Господа, где сейчас макс. % на на счет со свободным доступом или на короткие депозиты?
типа депозитки от Форварда
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 лис, 2022 11:21
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа, где сейчас макс. % на на счет со свободным доступом или на короткие депозиты?
типа депозитки от Форварда
Додано: Чет 10 лис, 2022 11:50
Додано: Чет 10 лис, 2022 12:20
Игорь Алексеевич
Швейная машинка это конечно хорошо, а помните фразу ,,куплю жене сапоги,,?
И да. ,,Мы не халявщики, мы партнёры,,
Додано: Чет 10 лис, 2022 12:41
Додано: Чет 10 лис, 2022 12:47
не дуже про байки банків, але може кому згодитьс
📢📢📢
Привіт!
Дешевше вже не буде! Розпродаж 11.11 в AliExpress вийшов на фінішну пряму. Найкращі пропозиції, найбільші знижки, топові продавці чекають на тебе! Не пропусти останні дні розпродажу. Купуй з кешбеком до 5% та ексклюзивними промокодами:
Промокод Умови використання
11SUPERLETYSHOP7 знижка $7 при покупці від $45
11SUPERLETYSHOP11 знижка $11 при покупці від $70
11SUPERLETYSHOP16 знижка $16 при покупці від $110
11SUPERLETYSHOP22 знижка $22 при покупці від $160
Додано: Чет 10 лис, 2022 13:31
місцеве населення хоче знати де вигідніше здати евро, яке воно отримало як зарплату, щоб не платити взагалі жодних податків...
...аби не було корупції , але щоб кум міг все порішати... чого бідні - бо дурні..
Додано: Чет 10 лис, 2022 13:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Який зв'язок між "вигідніше здати євро" і "не платити податки"? Одне виключає інше?
Я в ДР Конго отримував долари на валютну картку. Здавав там, де хотів. Військова частина мені дала довідку, що я отримав від держави таку суму. Все в світлу. Сума згідно контракту між мною і МО. Податки за мене сплатила держава сама.
Звідки вам знати як він отримує свої єври, та чи платить він (чи хтось за нього) податки?
Додано: Чет 10 лис, 2022 14:40
Тогда граждане могут начать задумываться "за что они платят?"
А может даже и требовать предоставления услуг от государства согласно оплате, или даже проверять и контролировать расходы государства. А этого допустить никак нельзя
|