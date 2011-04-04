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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:31
bamper написав: mephala написав: moveton написав:
Предположительно я должен был после этого Неньке с этой суммы заплатить НДФЛ, но это уже были мои личные проблемы.
ИМХО так и должно быть. физ лица должны сами платить за себя налоги а не у работодателей болит голова как насчитать налоги да еще потом и от проверок отмахиваться.
заодно и население бы знало сколько налогов платить на разные фонды.
місцеве населення хоче знати де вигідніше здати евро, яке воно отримало як зарплату, щоб не платити взагалі жодних податків...
...аби не було корупції , але щоб кум міг все порішати... чого бідні - бо дурні..
де де? - хочде у 2030хх
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