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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1605160616071608

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 169
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:31

  bamper написав:місцеве населення хоче знати де вигідніше здати евро.

де де? - хочде ...у 2030хх :D
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:43

свіжий депо огляд (великі банки)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vki-91122/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:31

  Алексей77 написав: или на короткие депозиты

https://ap-bank.com/ru/individual-deposits
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:45

Підкажіть як дістанційно подати в НБУ жалобу на банк ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:47

  J написав:Підкажіть як дістанційно подати в НБУ жалобу на банк ?


https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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