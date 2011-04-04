де де? - хочде ...у 2030хх
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:31
Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:43
свіжий депо огляд (великі банки)
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:31
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:47
Додано: Суб 12 лис, 2022 12:20
Re: Байки про банки і не тільки....
Колишній голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер, якого звільнили восени 2021 року за напад на журналістів, отримав посаду в іншій державній компанії.
На сайті Української фінансової житлової компанії повідомляється, що з 11 листопада Мецгер – голова її правління.
"Головою правління приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" обрано Євгена Мецгера. Таке рішення наглядова рада товариства ухвалила сьогодні, 11 листопада, на своєму засіданні", – йдеться в повідомленні.
Укрфінжитло забезпечує функціонування ринку іпотечного кредитування та механізму доступних кредитів на житло для населення
Все буде квартал!
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