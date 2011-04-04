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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1605160616071608

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 169
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:31

  bamper написав:місцеве населення хоче знати де вигідніше здати евро.

де де? - хочде ...у 2030хх :D
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:43

свіжий депо огляд (великі банки)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vki-91122/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:31

  Алексей77 написав: или на короткие депозиты

https://ap-bank.com/ru/individual-deposits
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:45

Підкажіть як дістанційно подати в НБУ жалобу на банк ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:47

  J написав:Підкажіть як дістанційно подати в НБУ жалобу на банк ?


https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 12:20

Re: Байки про банки і не тільки....

Колишній голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер, якого звільнили восени 2021 року за напад на журналістів, отримав посаду в іншій державній компанії.

На сайті Української фінансової житлової компанії повідомляється, що з 11 листопада Мецгер – голова її правління.

"Головою правління приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" обрано Євгена Мецгера. Таке рішення наглядова рада товариства ухвалила сьогодні, 11 листопада, на своєму засіданні", – йдеться в повідомленні.

Укрфінжитло забезпечує функціонування ринку іпотечного кредитування та механізму доступних кредитів на житло для населення
https://news.liga.net/ua/economics/news ... u-doljnost

Все буде квартал! :(
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 14:20

ворон ворону око не виклює

гнати цю падаль металевою лопатою щоб аж гай гудів
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:46

В Національному банку анонсують великі чистки "команди Шевченка". Першою звільнили директора департаменту, пов'язаного зі "смотрящим" за банківським сектором Оксани Маркарової


https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... markarovoj
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:42

  greenozon написав:В Національному банку анонсують великі чистки "команди Шевченка". Першою звільнили директора департаменту, пов'язаного зі "смотрящим" за банківським сектором Оксани Маркарової


https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... markarovoj

Рожковій, як завжди, нічого не загрожує?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:59

  klug написав:
  greenozon написав:В Національному банку анонсують великі чистки "команди Шевченка". Першою звільнили директора департаменту, пов'язаного зі "смотрящим" за банківським сектором Оксани Маркарової


https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... markarovoj

Рожковій, як завжди, нічого не загрожує?

хтось же повинен працювати, не одні лише віддані :D
Shaman
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