Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 19 лис, 2022 00:38
пришли смс с кодом на вестерн от Юнисеф из Италии 2220грн. весной старику е-допомогу оформлял.В нексте вывел на карту.Так что
https://aid.edopomoga.gov.ua/terms
была рабочей темой,но чет так долго,курс за это время 30% сделал.
Интересно 3 месяца ли выплаты будут
Мизантрóп
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Додано: Суб 19 лис, 2022 01:59
Мизантрóп ВПО, інвалід чи просто пенс?
klug
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Додано: Суб 19 лис, 2022 02:32
klug написав: Мизантрóп
ВПО, інвалід чи просто пенс?
Киевлянин,70+,пенсия до 3000 была на тот момент,субсидиант
Мизантрóп
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Додано: Суб 19 лис, 2022 04:02
Shaman написав: klug написав:
Рожковій, як завжди, нічого не загрожує?
хтось же повинен працювати, не одні лише віддані
Гарно вона с Гонтарьовой попрацювала при Петрусі. Гонтарьова на життя в Британії заробила. А ця ?
alex lem
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Додано: Суб 19 лис, 2022 08:41
alex lem написав: Shaman написав: klug написав:
Рожковій, як завжди, нічого не загрожує?
хтось же повинен працювати, не одні лише віддані
Гарно вона с Гонтарьовой
попрацювала при Петрусі
. Гонтарьова на життя в Британії
заробила
. А ця ?
добре, чого ні.
взагалі-то жити й працювати в Лондоні - нормальне явище для профі, рівень компетенцій якого дозволяє керувати Нацбанком.
не заздріть, працюйте над собою
ті, хто живуть в Лондоні на не зароблене, - там зовсім інший рівень життя.
Shaman
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