Интересно 3 месяца ли выплаты будут
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 19 лис, 2022 00:38
Re: Байки про банки і не тільки....
пришли смс с кодом на вестерн от Юнисеф из Италии 2220грн. весной старику е-допомогу оформлял.В нексте вывел на карту.Так что
Интересно 3 месяца ли выплаты будут
Додано: Суб 19 лис, 2022 02:32
Додано: Суб 19 лис, 2022 04:02
Гарно вона с Гонтарьовой попрацювала при Петрусі. Гонтарьова на життя в Британії заробила. А ця ?
Додано: Суб 19 лис, 2022 08:41
добре, чого ні.
взагалі-то жити й працювати в Лондоні - нормальне явище для профі, рівень компетенцій якого дозволяє керувати Нацбанком.
не заздріть, працюйте над собою
ті, хто живуть в Лондоні на не зароблене, - там зовсім інший рівень життя.
Додано: Пон 21 лис, 2022 14:36
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Додано: Пон 21 лис, 2022 15:00
Re: Байки про банки і не тільки....
Добрий день, шановний greenozon!
"Чорна п'ятниця" - де і що можна придбати дешевше?
Можна просто підняти тему.
З повагою,
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