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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1606160716081609

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 169
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 00:38

Re: Байки про банки і не тільки....

пришли смс с кодом на вестерн от Юнисеф из Италии 2220грн. весной старику е-допомогу оформлял.В нексте вывел на карту.Так что https://aid.edopomoga.gov.ua/terms была рабочей темой,но чет так долго,курс за это время 30% сделал.
Интересно 3 месяца ли выплаты будут :roll:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 01:59

Мизантрóп
ВПО, інвалід чи просто пенс?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 02:32

  klug написав:Мизантрóп
ВПО, інвалід чи просто пенс?

Киевлянин,70+,пенсия до 3000 была на тот момент,субсидиант
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 04:02

  Shaman написав:
  klug написав:
  greenozon написав:В Національному банку анонсують великі чистки "команди Шевченка". Першою звільнили директора департаменту, пов'язаного зі "смотрящим" за банківським сектором Оксани Маркарової


https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... markarovoj

Рожковій, як завжди, нічого не загрожує?

хтось же повинен працювати, не одні лише віддані :D

Гарно вона с Гонтарьовой попрацювала при Петрусі. Гонтарьова на життя в Британії заробила. А ця ?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 08:41

  alex lem написав:
  Shaman написав:
  klug написав:Рожковій, як завжди, нічого не загрожує?

хтось же повинен працювати, не одні лише віддані :D

Гарно вона с Гонтарьовой попрацювала при Петрусі. Гонтарьова на життя в Британії заробила. А ця ?

добре, чого ні.

взагалі-то жити й працювати в Лондоні - нормальне явище для профі, рівень компетенцій якого дозволяє керувати Нацбанком.
не заздріть, працюйте над собою ;)

ті, хто живуть в Лондоні на не зароблене, - там зовсім інший рівень життя.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:36

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PS може то окрему гілку завести - Black Friday etc?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 15:00

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрий день, шановний greenozon!
  greenozon написав:PS може то окрему гілку завести - Black Friday etc?

"Чорна п'ятниця" - де і що можна придбати дешевше?
Можна просто підняти тему.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 20:26

Коллеги, несколько дней тому кто-то где-то писал о продолжении акции sweet.tv за 1 грн. Найти не могу. Может кто-то подсказать по сути?
la9
 
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