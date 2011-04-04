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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 21 лис, 2022 21:38
Додано: Вів 22 лис, 2022 11:15
І що пишуть в цьому приватному закритому каналі?
Додано: Сер 23 лис, 2022 12:03
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