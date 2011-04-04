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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1607160816091610

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 169
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:38

  la9 написав:Коллеги, несколько дней тому кто-то где-то писал о продолжении акции sweet.tv за 1 грн. Найти не могу. Может кто-то подсказать по сути?

https://t.me/c/1599249603/8667
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:15

  klug написав:https://t.me/c/1599249603/8667

І що пишуть в цьому приватному закритому каналі?
Ой+
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 15:16

Нині НБУ разом із системно важливими банками впроваджує план заходів для забезпечення безперервності роботи банківської системи на випадок такої ситуації.

Системно важливими банками визначений перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання.

Чергові відділення вже забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики

ПОДИВИТИСЯ перелік чергових відділень

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/map-bank-branches
Habib
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 05:06

Ощад пише, що тепер у його банкоматах анлім на чужі картки. Зважайте, що це відомі пожирачі пластику.
klug
 
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