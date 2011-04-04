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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1608160916101611

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 169
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 00:31

  BB King написав:Простите за оффтоп, есть вопрос но в банке ответить не могут. Хочу перевести 100к грн со своей укр карты родственнику на его карту другого укр банка, или по IBAN реквизитам, все в пределах Украины. Должен ли получатель потом заплатить подоходный налог с полученной суммы? Заранее благодарю!

А при чём тут банк? Тут вообще не важно каким образом были переданы деньги и участовали ли при этом банк. Это в налоговой спрашивать надо было. И в вопросе нет пары важных деталей. В разделе про подарки НКУ сказано, что если родственник в пределах двух степеней, то подарок налогом не облагается, иначе нужно заплатить НДФЛ.
Если же под "должен" имеется в виду "налоговая увидит и потребует заплатить" - не увидит и не потребует. За физиками налоговая у нас не гоняется.

  BB King написав:Если перечислять по IBAN, банк не берет комиссию, но надо ввести назначение платежа. Что можно указать, ‘возврат денежных средств’? Или все-таки лучше перевести на карту, и заплатить комиссию?

Можно писать всё, что угодно. Например, "Пополнение карты", как Альфа по-умолчанию предлагает. Это никто читать не будет.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 00:43

  klug написав:Ощад пише, що тепер у його банкоматах анлім на чужі картки. Зважайте, що це відомі пожирачі пластику.

А на официальном сайте написано, что убраны только дополнительные ограничения для карт чужих банков (это да, позавчера проверял - дало снять больше 1000 грн за раз), но лимит в 50к грн с карты в сутки так и остался. Какому забору больше верить? :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 11:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  BB King написав:Что можно указать, ‘возврат денежных средств’? Или все-таки лучше перевести на карту, и заплатить комиссию?

ви мабуть єдиний хто задає такого роду питання..в 2022... давно не зустрічав їх на цьому форумі

щодо призначення - воно має мало значення, я зазвичай пишу "Приватний переказ"
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:30

ну значит новичек
а 100 тнз "на карту" сразу не пройдет
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