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BB King написав:Простите за оффтоп, есть вопрос но в банке ответить не могут. Хочу перевести 100к грн со своей укр карты родственнику на его карту другого укр банка, или по IBAN реквизитам, все в пределах Украины. Должен ли получатель потом заплатить подоходный налог с полученной суммы? Заранее благодарю!
А при чём тут банк? Тут вообще не важно каким образом были переданы деньги и участовали ли при этом банк. Это в налоговой спрашивать надо было. И в вопросе нет пары важных деталей. В разделе про подарки НКУ сказано, что если родственник в пределах двух степеней, то подарок налогом не облагается, иначе нужно заплатить НДФЛ. Если же под "должен" имеется в виду "налоговая увидит и потребует заплатить" - не увидит и не потребует. За физиками налоговая у нас не гоняется.
BB King написав:Если перечислять по IBAN, банк не берет комиссию, но надо ввести назначение платежа. Что можно указать, ‘возврат денежных средств’? Или все-таки лучше перевести на карту, и заплатить комиссию?
Можно писать всё, что угодно. Например, "Пополнение карты", как Альфа по-умолчанию предлагает. Это никто читать не будет.
klug написав:Ощад пише, що тепер у його банкоматах анлім на чужі картки. Зважайте, що це відомі пожирачі пластику.
А на официальном сайте написано, что убраны только дополнительные ограничения для карт чужих банков (это да, позавчера проверял - дало снять больше 1000 грн за раз), но лимит в 50к грн с карты в сутки так и остался. Какому забору больше верить?