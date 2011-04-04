Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
якби хтось надав інфо як що змінювалося протягом 2022. бо якщо піднімуть до 1% з 0,9% - не така вже й велика різниця. але була інфо, що відміняли комісію - але яку - інтерчендж, еквайрінг чи комісію мереж?
а Приват дійсно відміняв коміс за термінали? - щось ніхто не хвалився