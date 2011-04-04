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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1609161016111612

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 169
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:17

  greenozon написав:Кешбеку - бути? :)

Міжнародні платіжні системи підвищують ставку інтерчейндж до 1% з 1 грудня

https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/29/694387/

якби хтось надав інфо як що змінювалося протягом 2022. бо якщо піднімуть до 1% з 0,9% - не така вже й велика різниця. але була інфо, що відміняли комісію - але яку - інтерчендж, еквайрінг чи комісію мереж?

а Приват дійсно відміняв коміс за термінали? - щось ніхто не хвалився
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 21:41

  Habib написав:
  flysoulfly написав:на 1 месяц какой банк сейчас предлагает макс.% ?
пумб дал 13% в приложухе.
Еще кто?

Спорт 14%
Можно ещё на форвард глянуть, там есть даже текущие счета по 12-15%, но есть "ньюансы" с выводом средств

Форвард наче усьо ... Принаймні перестав повністю приймати депо, і кредитувати в будь якому вигляді. А в такому стані мін довго не проіснує.
1finanсier
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