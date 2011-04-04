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якби хтось надав інфо як що змінювалося протягом 2022. бо якщо піднімуть до 1% з 0,9% - не така вже й велика різниця. але була інфо, що відміняли комісію - але яку - інтерчендж, еквайрінг чи комісію мереж?
а Приват дійсно відміняв коміс за термінали? - щось ніхто не хвалився
Цікаво, такий лайфхак спрацює? — Чи можу я розраховувати на особливу лояльність вашого банку для отримання кредиту в майбутньому? — Хіба ви VІР-клієнт нашого банку? — Ні, але я не повернув кредити кільком банкам, що є вашими конкурентами.