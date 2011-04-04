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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1609161016111612

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 169
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:17

  greenozon написав:Кешбеку - бути? :)

Міжнародні платіжні системи підвищують ставку інтерчейндж до 1% з 1 грудня

https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/29/694387/

якби хтось надав інфо як що змінювалося протягом 2022. бо якщо піднімуть до 1% з 0,9% - не така вже й велика різниця. але була інфо, що відміняли комісію - але яку - інтерчендж, еквайрінг чи комісію мереж?

а Приват дійсно відміняв коміс за термінали? - щось ніхто не хвалився
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 21:41

  Habib написав:
  flysoulfly написав:на 1 месяц какой банк сейчас предлагает макс.% ?
пумб дал 13% в приложухе.
Еще кто?

Спорт 14%
Можно ещё на форвард глянуть, там есть даже текущие счета по 12-15%, но есть "ньюансы" с выводом средств

Форвард наче усьо ... Принаймні перестав повністю приймати депо, і кредитувати в будь якому вигляді. А в такому стані мін довго не проіснує.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:13

К слову, момент блекаута сразу поднял в моём сознании вопрос сохранности денег в банковских ячейках одной из которых - чего уж тут скрывать - пользуюсь и я. Так вот, в том отделении банка где хранятся мои крэвні нет даже решёток на окнах, а дверь в хранилище закрывается двумя плоскими ключами причем дверь эта соединяет(разделяет?) хранилище непосредственно с оперзалом где всегда полно народу. И естественно, когда нет электричества всё это не под сигнализацией ибо никто не будет ради неё, сигнализации, всю ночь палить дизель в трансформаторе! А кроме того в блекаут ещё и связь не работает и у призрачного охранника в случае чего не будет возможности вызвать полицию или службу охраны. И хотя сотрудники банка меня заверяли, что всё не так, что всё тип-топ, как-то тревожно...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 13:38

Re: Байки про банки і не тільки....

Цікаво, такий лайфхак спрацює? :)
— Чи можу я розраховувати на особливу лояльність вашого банку для отримання кредиту в майбутньому?
— Хіба ви VІР-клієнт нашого банку?
— Ні, але я не повернув кредити кільком банкам, що є вашими конкурентами.
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 15:53

  asti написав:К слову, момент блекаута сразу поднял в моём сознании вопрос сохранности денег в банковских ячейках одной из которых - чего уж тут скрывать - пользуюсь и я. Так вот, в том отделении банка где хранятся мои крэвні нет даже решёток на окнах, а дверь в хранилище закрывается двумя плоскими ключами причем дверь эта соединяет(разделяет?) хранилище непосредственно с оперзалом где всегда полно народу. И естественно, когда нет электричества всё это не под сигнализацией ибо никто не будет ради неё, сигнализации, всю ночь палить дизель в трансформаторе! А кроме того в блекаут ещё и связь не работает и у призрачного охранника в случае чего не будет возможности вызвать полицию или службу охраны. И хотя сотрудники банка меня заверяли, что всё не так, что всё тип-топ, как-то тревожно...

К тому же во время военных действий, например, банк может самостоятельно вскрывать ячейку без вашего присутствия) А в случае банкротства банка доступ к ячейке предоставляется только через третьих лиц.
Одним словом, нужно внимательно изучать договор...
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:28

  chipmunk написав:Цікаво, такий лайфхак спрацює? :)
— Чи можу я розраховувати на особливу лояльність вашого банку для отримання кредиту в майбутньому?
— Хіба ви VІР-клієнт нашого банку?
— Ні, але я не повернув кредити кільком банкам, що є вашими конкурентами.
:mrgreen: да , только особенная лояльность может ограничиться фотопортретом на стене "Внимание! опасный мошенник-рецидивист!"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:53

  asti написав:К слову, момент блекаута сразу поднял в моём сознании вопрос сохранности денег в банковских ячейках одной из которых - чего уж тут скрывать - пользуюсь и я. Так вот, в том отделении банка где хранятся мои крэвні нет даже решёток на окнах, а дверь в хранилище закрывается двумя плоскими ключами причем дверь эта соединяет(разделяет?) хранилище непосредственно с оперзалом где всегда полно народу. И естественно, когда нет электричества всё это не под сигнализацией ибо никто не будет ради неё, сигнализации, всю ночь палить дизель в трансформаторе! А кроме того в блекаут ещё и связь не работает и у призрачного охранника в случае чего не будет возможности вызвать полицию или службу охраны. И хотя сотрудники банка меня заверяли, что всё не так, что всё тип-топ, как-то тревожно...


Такую информацию стоит приводить исключительно вместе с адресом банковского учреждения))

В Сумах в первый месяц вторжения проблема сохранности банковских учреждений и не только решалась патрулями ТРО. У сигнализации есть резервное питание от аккумулятора, но оно не вечное. Была еще проблема отсутствия людей на пульте со всеми вытекающими.

Я что тут единственный кто покупает социальный ЕВРО а на доллар?
viy
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:24

  viy написав:Я что тут единственный кто покупает социальный ЕВРО а на доллар?

Деталі в студію :wink:
ТИХИЙ
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