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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 лис, 2022 20:17
якби хтось надав інфо як що змінювалося протягом 2022. бо якщо піднімуть до 1% з 0,9% - не така вже й велика різниця. але була інфо, що відміняли комісію - але яку - інтерчендж, еквайрінг чи комісію мереж?
а Приват дійсно відміняв коміс за термінали? - щось ніхто не хвалився
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Shaman
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Додано: Вів 29 лис, 2022 21:41
Habib написав: flysoulfly написав:на 1 месяц
какой банк сейчас предлагает макс.% ?
пумб дал 13% в приложухе.
Еще кто?
Спорт 14%
Можно ещё на форвард глянуть, там есть даже текущие счета по 12-15%, но есть "ньюансы" с выводом средств
Форвард наче усьо ... Принаймні перестав повністю приймати депо, і кредитувати в будь якому вигляді. А в такому стані мін довго не проіснує.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 12:13
К слову, момент блекаута сразу поднял в моём сознании вопрос сохранности денег в банковских ячейках одной из которых - чего уж тут скрывать - пользуюсь и я. Так вот, в том отделении банка где хранятся мои крэвні нет даже решёток на окнах, а дверь в хранилище закрывается двумя плоскими ключами причем дверь эта соединяет(разделяет?) хранилище непосредственно с оперзалом где всегда полно народу. И естественно, когда нет электричества всё это не под сигнализацией ибо никто не будет ради неё, сигнализации, всю ночь палить дизель в трансформаторе! А кроме того в блекаут ещё и связь не работает и у призрачного охранника в случае чего не будет возможности вызвать полицию или службу охраны. И хотя сотрудники банка меня заверяли, что всё не так, что всё тип-топ, как-то тревожно...
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asti
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Додано: Сер 30 лис, 2022 13:38
Цікаво, такий лайфхак спрацює?
— Чи можу я розраховувати на особливу лояльність вашого банку для отримання кредиту в майбутньому?
— Хіба ви VІР-клієнт нашого банку?
— Ні, але я не повернув кредити кільком банкам, що є вашими конкурентами.
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chipmunk
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Додано: Сер 30 лис, 2022 15:53
asti написав:
К слову, момент блекаута сразу поднял в моём сознании вопрос сохранности денег в банковских ячейках одной из которых - чего уж тут скрывать - пользуюсь и я. Так вот, в том отделении банка где хранятся мои крэвні нет даже решёток на окнах, а дверь в хранилище закрывается двумя плоскими ключами причем дверь эта соединяет(разделяет?) хранилище непосредственно с оперзалом где всегда полно народу. И естественно, когда нет электричества всё это не под сигнализацией ибо никто не будет ради неё, сигнализации, всю ночь палить дизель в трансформаторе! А кроме того в блекаут ещё и связь не работает и у призрачного охранника в случае чего не будет возможности вызвать полицию или службу охраны. И хотя сотрудники банка меня заверяли, что всё не так, что всё тип-топ, как-то тревожно...
К тому же во время военных действий, например, банк может самостоятельно вскрывать ячейку без вашего присутствия) А в случае банкротства банка доступ к ячейке предоставляется только через третьих лиц.
Одним словом, нужно внимательно изучать договор...
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otshelnick1
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:28
chipmunk написав:
Цікаво, такий лайфхак спрацює?
— Чи можу я розраховувати на особливу лояльність
вашого банку для отримання кредиту в майбутньому?
— Хіба ви VІР-клієнт нашого банку?
— Ні, але я не повернув кредити кільком банкам, що є вашими конкурентами.
да , только особенная лояльность может ограничиться фотопортретом на стене "Внимание! опасный мошенник-рецидивист!"
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flysoulfly
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:53
asti написав:
К слову, момент блекаута сразу поднял в моём сознании вопрос сохранности денег в банковских ячейках одной из которых - чего уж тут скрывать - пользуюсь и я. Так вот, в том отделении банка где хранятся мои крэвні нет даже решёток на окнах, а дверь в хранилище закрывается двумя плоскими ключами причем дверь эта соединяет(разделяет?) хранилище непосредственно с оперзалом где всегда полно народу. И естественно, когда нет электричества всё это не под сигнализацией ибо никто не будет ради неё, сигнализации, всю ночь палить дизель в трансформаторе! А кроме того в блекаут ещё и связь не работает и у призрачного охранника в случае чего не будет возможности вызвать полицию или службу охраны. И хотя сотрудники банка меня заверяли, что всё не так, что всё тип-топ, как-то тревожно...
Такую информацию стоит приводить исключительно вместе с адресом банковского учреждения))
В Сумах в первый месяц вторжения проблема сохранности банковских учреждений и не только решалась патрулями ТРО. У сигнализации есть резервное питание от аккумулятора, но оно не вечное. Была еще проблема отсутствия людей на пульте со всеми вытекающими.
Я что тут единственный кто покупает социальный ЕВРО а на доллар?
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viy
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Додано: Сер 30 лис, 2022 19:24
viy написав:
Я что тут единственный кто покупает социальный ЕВРО
а на доллар?
Деталі в студію
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ТИХИЙ
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