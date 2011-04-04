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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 гру, 2022 11:48
alex2013a90
занесіть шоколадку (інше) і будете і купляти і бути в курсі усього
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greenozon
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Додано: Чет 01 гру, 2022 14:49
alex2013a90 написав:
Народ, а укрсимб живой? Регулярно пытаюсь начиная с 24.02.2022 купить там наличный бакс, говорят такое, по очереди:
1. Валюты нет
2. Кассира нет
3. Света нет
4. Извините тревога, мы не работаем
5. Программа не работает
6. Работает программа только если вы клиент банка
Это у меня только такой мазефакен с отделением по Вацлава Гавела или у них в принципе банк не живой? Ни разу так и не удалось купить валюту
Пишите жалобы в НБУ и КМУ
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 00:13
greenozon написав:
занесіть шоколадку (інше) і будете і купляти і бути в курсі усього
330.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 00:16
alex2013a90 написав:
Народ, а укрсимб живой? Регулярно пытаюсь начиная с 24.02.2022 купить там наличный бакс, говорят такое, по очереди:
1. Валюты нет
2. Кассира нет
3. Света нет
4. Извините тревога, мы не работаем
5. Программа не работает
6. Работает программа только если вы клиент банка
Это у меня только такой мазефакен
или у них в принципе банк не живой
?
банк - живой.
сонный, расслабленный - точно такой как и обычно.
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flysoulfly
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