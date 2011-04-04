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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 169
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 11:48

alex2013a90

занесіть шоколадку (інше) і будете і купляти і бути в курсі усього :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 14:49

  alex2013a90 написав:Народ, а укрсимб живой? Регулярно пытаюсь начиная с 24.02.2022 купить там наличный бакс, говорят такое, по очереди:
1. Валюты нет
2. Кассира нет
3. Света нет
4. Извините тревога, мы не работаем
5. Программа не работает
6. Работает программа только если вы клиент банка
Это у меня только такой мазефакен с отделением по Вацлава Гавела или у них в принципе банк не живой? Ни разу так и не удалось купить валюту

Пишите жалобы в НБУ и КМУ
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 00:13

  greenozon написав: занесіть шоколадку (інше) і будете і купляти і бути в курсі усього :)

330.
Каждому. ©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 00:16

  alex2013a90 написав:Народ, а укрсимб живой? Регулярно пытаюсь начиная с 24.02.2022 купить там наличный бакс, говорят такое, по очереди:
1. Валюты нет
2. Кассира нет
3. Света нет
4. Извините тревога, мы не работаем
5. Программа не работает
6. Работает программа только если вы клиент банка

Это у меня только такой мазефакен
или у них в принципе банк не живой?
банк - живой.
сонный, расслабленный - точно такой как и обычно.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 08:59

Примат роздуплився на підвищення % по депо
:arrow: https://privatbank.ua/depozit
ТИХИЙ
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Депозтний огляд по банках

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -30112022/

із цікавого - Альянс сильно затарився і круто скинув %%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:34

  greenozon написав:Депозтний огляд по банках

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -30112022/

із цікавого - Альянс сильно затарився і круто скинув %%

Дехто так сильно затарився, що взагалі депозити приймати перестав, як і кредитувати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 13:28

  greenozon написав:із цікавого - Альянс сильно затарився і круто скинув %%
но они теперь дополнительно к весьма средненьким депоставкам (хотя только на 3 и 6 мес) насильно добавляют 3,5% , которые платят авансом.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 01:47

Re: Байки про банки і не тільки....

Шановні у кого як справи з фінмоном? хто попадав? як викрутились? які документи підходять?
Які банки в Україні найбільш звіріють по фін мону???

Можливо є якась гілка для обговореня???

Всім дякую!!!!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 01:54

ihorsic
Гілка є, хоча й активність там зараз мізерна.

З тих, за ким слідкую, то певно ПУМБ у найбільшому неадекваті від початку війни, хоча запитати можуть у будь-якому, особливо, якщо хтось активно крутить усілякі схеми.
klug
 
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