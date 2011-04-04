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alex2013a90 написав:Народ, а укрсимб живой? Регулярно пытаюсь начиная с 24.02.2022 купить там наличный бакс, говорят такое, по очереди: 1. Валюты нет 2. Кассира нет 3. Света нет 4. Извините тревога, мы не работаем 5. Программа не работает 6. Работает программа только если вы клиент банка Это у меня только такой мазефакен с отделением по Вацлава Гавела или у них в принципе банк не живой? Ни разу так и не удалось купить валюту
alex2013a90 написав:Народ, а укрсимб живой? Регулярно пытаюсь начиная с 24.02.2022 купить там наличный бакс, говорят такое, по очереди: 1. Валюты нет 2. Кассира нет 3. Света нет 4. Извините тревога, мы не работаем 5. Программа не работает 6. Работает программа только если вы клиент банка
Это у меня только такой мазефакен или у них в принципе банк не живой?
банк - живой. сонный, расслабленный - точно такой как и обычно.