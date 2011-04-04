ПУМБ як тарілка, щоб щось взяти, туди тре занести і щоб полежало.
якщо весь час брати , брати і брати - любий банк звіріє.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 гру, 2022 01:57
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 07 гру, 2022 02:10
Так в тому і справа. Ти заносиш заносиш заносиш а тут стопе звідки гроші? Не сурьозно якось. 😃😃😃
Додано: Сер 07 гру, 2022 02:13
Re: Байки про банки і не тільки....
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