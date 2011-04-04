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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 169
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
28%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
11%
19
В жодному
12%
20
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 01:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:З тих, за ким слідкую, то певно ПУМБ у найбільшому неадекваті від початку війни

ПУМБ як тарілка, щоб щось взяти, туди тре занести і щоб полежало.
якщо весь час брати , брати і брати - любий банк звіріє.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 02:10

Так в тому і справа. Ти заносиш заносиш заносиш а тут стопе звідки гроші? Не сурьозно якось. 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 02:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  ihorsic написав:Так в тому і справа. Ти заносиш заносиш заносиш а тут стопе звідки гроші? Не сурьозно якось. 😃😃😃

Заносьте через фонд , до цього взагалі претензій нема.
Напевно у банку нема бажання вивчати людей з вулиці , фінмоніторити і тд і тп.
такі порядки, скоріше вони нас, чим ми щось можемо .
Goodman
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