Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 гру, 2022 01:57
klug написав:
З тих, за ким слідкую, то певно ПУМБ у найбільшому неадекваті від початку війни
ПУМБ як тарілка, щоб щось взяти, туди тре занести і щоб полежало.
якщо весь час брати , брати і брати - любий банк звіріє.
Goodman
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Додано: Сер 07 гру, 2022 02:10
Так в тому і справа. Ти заносиш заносиш заносиш а тут стопе звідки гроші? Не сурьозно якось. 😃😃😃
ihorsic
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Додано: Сер 07 гру, 2022 02:13
ihorsic написав:
Так в тому і справа. Ти заносиш заносиш заносиш а тут стопе звідки гроші? Не сурьозно якось. 😃😃😃
Заносьте через фонд , до цього взагалі претензій нема.
Напевно у банку нема бажання вивчати людей з вулиці , фінмоніторити і тд і тп.
такі порядки, скоріше вони нас, чим ми щось можемо .
Goodman
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Додано: Чет 08 гру, 2022 10:27
НБУ продовжує чистку небанківського сектору
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У листопаді на ринку небанківських фінансових послуг з'явився один новий гравець, водночас 51 учасник залишив ринок
https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-listo ... shiv-rinok
greenozon
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