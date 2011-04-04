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Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому голові Національного банку Кирилу Шевченку у вигляді заочного тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Шевченко, який підозрюється в організації схеми з виведення понад 200 млн грн з Укргазбанку, зараз перебуває за кордоном. Однак у разі повернення в Україну його затримають на кордоні та доставлять до суду протягом 48 годин. https://ubr.ua/uk/ukraine-and-world/eve ... arestovali
ihorsic написав:Так все-таки фінмон починається з 400 в місяць чи 400 на рік? Це ж принципово
А почему только такие варианты и почему они должны друг друга исключать? Как уже неоднократно говорилось, финмоны разные бывают. Если государственный, то 400к на одну операцию и то с кучей дополнительных условий.