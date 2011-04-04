Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 гру, 2022 01:57
klug написав:
З тих, за ким слідкую, то певно ПУМБ у найбільшому неадекваті від початку війни
ПУМБ як тарілка, щоб щось взяти, туди тре занести і щоб полежало.
якщо весь час брати , брати і брати - любий банк звіріє.
Goodman
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Додано: Сер 07 гру, 2022 02:10
Так в тому і справа. Ти заносиш заносиш заносиш а тут стопе звідки гроші? Не сурьозно якось. 😃😃😃
ihorsic
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Додано: Сер 07 гру, 2022 02:13
ihorsic написав:
Так в тому і справа. Ти заносиш заносиш заносиш а тут стопе звідки гроші? Не сурьозно якось. 😃😃😃
Заносьте через фонд , до цього взагалі претензій нема.
Напевно у банку нема бажання вивчати людей з вулиці , фінмоніторити і тд і тп.
такі порядки, скоріше вони нас, чим ми щось можемо .
Goodman
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Додано: Чет 08 гру, 2022 10:27
НБУ продовжує чистку небанківського сектору
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У листопаді на ринку небанківських фінансових послуг з'явився один новий гравець, водночас 51 учасник залишив ринок
https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-listo ... shiv-rinok
greenozon
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Додано: Чет 08 гру, 2022 17:20
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Ірина_
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Додано: Чет 08 гру, 2022 19:46
Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому голові Національного банку Кирилу Шевченку у вигляді заочного тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Шевченко, який підозрюється в організації схеми з виведення понад 200 млн грн з Укргазбанку, зараз перебуває за кордоном. Однак у разі повернення в Україну його затримають на кордоні та доставлять до суду протягом 48 годин.
https://ubr.ua/uk/ukraine-and-world/eve ... arestovali
Значить залишиться у віденській теробороні.
Ой+
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:18
Так все-таки фінмон починається з 400 в місяць чи 400 на рік? Це ж принципово
ihorsic
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:29
ihorsic написав:
Так все-таки фінмон починається з 400 в місяць чи 400 на рік? Це ж принципово
А почему только такие варианты и почему они должны друг друга исключать? Как уже неоднократно говорилось, финмоны разные бывают. Если государственный, то
400к на одну операцию
и то с кучей дополнительных условий.
moveton
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Додано: Суб 10 гру, 2022 01:10
ihorsic написав:
Так все-таки фінмон починається з 400 в місяць чи 400 на рік? Це ж принципово
обязательный - на 400 на одну операцию.
Внутренний может начинаться на 10 копеек на 10 лет.
IMPRINTER
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Додано: Суб 10 гру, 2022 12:55
Декотрі банки відмінили комісію за зняття грошей в банкоматах інших банків.
Новина звідси:
https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayini-za ... 57314.html
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