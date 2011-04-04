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Ну это же нужно карточные тарифы менять. А то если написано: снятие в других банках с комиссией, то что толку если примат или ощАд отменил комисмию.
Менi здається автор статтi просто не володiє темою. Можливо не в темi i заступник голови НБУ Шабан, якого цитують. Рiч у тiм що банки в Українi, що володiють банкоматами i так не стягували комiсiю з власникiв карток iнших україських банкiв. Якщо така комiсiя i була то вона встановлювалась саме банками емiтентами карток i банки власники банкоматних мереж на неї нiякого впливу не мали. Тому безглуздо звучить:
"Сьогодні ми вже отримали від десяти банків-власників банкоматних мереж інформацію про те, що тарифи для карток інших банків за видачу коштів скасовані. Тобто ти користуєшся цим банкоматом, як банкоматом свого банку", - повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан в ефірі "Українського радіо".
Виходить власники банкоматних мереж скасували те чого i так не було. А от що реально було, i що встановлювали саме власники банкоматних мереж - то це мiзернi лiмiти на зняття готiвки з карток iнших банкiв. I от щодо цього iнформацiя подана якось розпливчато. Зокрема пишеться таке
За його словами, ідея його полягає в тому, що всі банки для власників карток інших банків встановили ліміти видачі готівки такі ж самі, як і для своїх клієнтів. Ліміт може бути 10-20 тисяч. "Ми вважаємо, що цієї суми достатньо не тільки, щоб задовольнити сьогоденні потреби, а й щоб сформувати певний запас готівки", - додав він.
Але iз застосованих формулювань совсiм не зрозумiло - так iдея була i вона була правильна, але коли її банки втiлять у життя i чи втiлять взагалi - не зрозумiло.
Ну это же нужно карточные тарифы менять. А то если написано: снятие в других банках с комиссией, то что толку если примат или ощАд отменил комисмию.
Заступник голови Нацбанку Олексій Шабан: "Ми отримали від не менш ніж десяти банків-власників банкоматних мереж інформацію про те, що тарифи для власників карток інших банків за видачу коштів в цих банкоматах скасовані. Тобто ти користуєшся цим банкоматом, як банкоматом свого банку."
Получается, нужно поменять настройки эмитента, чтобы снятие в банкомате, входящем в сеть национального банкоматного роуминга (НБР), тарифицировалось как снятие в своем банкомате. По сути, меняется только перечень своих банкоматов, который в тарифах обычно не детализируется.
IMPRINTER Я це чудово розумію. І про мізерні ліміти теж написав. Але черговий "писарчук" у свої статті, яку вже бездумно скопіпастили багато ресурсів включаючи фінанси, робить саме наголос на тарифі банкомату на зняття з чужих карток, який і раніше був 0 для укр.карток. І все це видається як неймовірне досягнення "банкоматний роумінг". А от що реально з лімітами достеменно не зрозуміло. Приват - було повідомлення - нібито по усім карткам підвищив до 20к. А що решта 9 власників банкоматних мереж?
Alien написав:А от що реально з лімітами достеменно не зрозуміло. Приват - було повідомлення - нібито по усім карткам підвищив до 20к. А що решта 9 власників банкоматних мереж?
Ощад в своих банкоматах отменил дискриминацию для чужих карточек уже больше двух недель назад. Ему дальше снимать ограничения некуда. Не знаю кто восемь остальных. Мне этих двух в качестве альтернативы хватает.
Alien написав:А от що реально з лімітами достеменно не зрозуміло. Приват - було повідомлення - нібито по усім карткам підвищив до 20к. А що решта 9 власників банкоматних мереж?
Ощад в своих банкоматах отменил дискриминацию для чужих карточек уже больше двух недель назад. Ему дальше снимать ограничения некуда. Не знаю кто восемь остальных. Мне этих двух в качестве альтернативы хватает.
это не дискриминация, а джаст бизнесс ... инкассация и все затраты на банке-владельце, а получают они от МПС 2 грн всего на 1 операцию снятия по мастерам с чуаков, по визам вроде больше. Получается тут не дискриминация а нежелание оплачивать своими деньгами другие банки.
IMPRINTER написав:Получается тут не дискриминация а нежелание оплачивать своими деньгами другие банки.
Не нужно путать дискриминацию с волюнтаризмом. Дискриминация - это некое неравенство. А уж по рациональной причине (например, денежной невыгодности) или из-за иррациональной ненависти - это отдельный вопрос. Я и не говорил, что дискриминация не имела под собой денежного обоснования.