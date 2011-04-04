Додано: Суб 10 гру, 2022 14:36

demichh написав: Gln_Vlrn написав: Декотрі банки відмінили комісію за зняття грошей в банкоматах інших банків.



Новина звідси: https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayini-za ... 57314.html Декотрі банки відмінили комісію за зняття грошей в банкоматах інших банків.Новина звідси:

Ну это же нужно карточные тарифы менять. А то если написано: снятие в других банках с комиссией, то что толку если примат или ощАд отменил комисмию. Ну это же нужно карточные тарифы менять. А то если написано: снятие в других банках с комиссией, то что толку если примат или ощАд отменил комисмию.

"Сьогодні ми вже отримали від десяти банків-власників банкоматних мереж інформацію про те, що тарифи для карток інших банків за видачу коштів скасовані. Тобто ти користуєшся цим банкоматом, як банкоматом свого банку", - повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан в ефірі "Українського радіо".

За його словами, ідея його полягає в тому, що всі банки для власників карток інших банків встановили ліміти видачі готівки такі ж самі, як і для своїх клієнтів. Ліміт може бути 10-20 тисяч. "Ми вважаємо, що цієї суми достатньо не тільки, щоб задовольнити сьогоденні потреби, а й щоб сформувати певний запас готівки", - додав він.

Менi здається автор статтi просто не володiє темою. Можливо не в темi i заступник голови НБУ Шабан, якого цитують. Рiч у тiм що банки в Українi, що володiють банкоматами i так не стягували комiсiю з власникiв карток iнших україських банкiв. Якщо така комiсiя i була то вона встановлювалась саме банками емiтентами карток i банки власники банкоматних мереж на неї нiякого впливу не мали. Тому безглуздо звучить:Виходить власники банкоматних мереж скасували те чого i так не було. А от що реально було, i що встановлювали саме власники банкоматних мереж - то це мiзернi лiмiти на зняття готiвки з карток iнших банкiв. I от щодо цього iнформацiя подана якось розпливчато. Зокрема пишеться такеАле iз застосованих формулювань совсiм не зрозумiло - так iдея була i вона була правильна, але коли її банки втiлять у життя i чи втiлять взагалi - не зрозумiло.