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Ну это же нужно карточные тарифы менять. А то если написано: снятие в других банках с комиссией, то что толку если примат или ощАд отменил комисмию.
Менi здається автор статтi просто не володiє темою. Можливо не в темi i заступник голови НБУ Шабан, якого цитують. Рiч у тiм що банки в Українi, що володiють банкоматами i так не стягували комiсiю з власникiв карток iнших україських банкiв. Якщо така комiсiя i була то вона встановлювалась саме банками емiтентами карток i банки власники банкоматних мереж на неї нiякого впливу не мали. Тому безглуздо звучить:
"Сьогодні ми вже отримали від десяти банків-власників банкоматних мереж інформацію про те, що тарифи для карток інших банків за видачу коштів скасовані. Тобто ти користуєшся цим банкоматом, як банкоматом свого банку", - повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан в ефірі "Українського радіо".
Виходить власники банкоматних мереж скасували те чого i так не було. А от що реально було, i що встановлювали саме власники банкоматних мереж - то це мiзернi лiмiти на зняття готiвки з карток iнших банкiв. I от щодо цього iнформацiя подана якось розпливчато. Зокрема пишеться таке
За його словами, ідея його полягає в тому, що всі банки для власників карток інших банків встановили ліміти видачі готівки такі ж самі, як і для своїх клієнтів. Ліміт може бути 10-20 тисяч. "Ми вважаємо, що цієї суми достатньо не тільки, щоб задовольнити сьогоденні потреби, а й щоб сформувати певний запас готівки", - додав він.
Але iз застосованих формулювань совсiм не зрозумiло - так iдея була i вона була правильна, але коли її банки втiлять у життя i чи втiлять взагалi - не зрозумiло.
Ну это же нужно карточные тарифы менять. А то если написано: снятие в других банках с комиссией, то что толку если примат или ощАд отменил комисмию.
Заступник голови Нацбанку Олексій Шабан: "Ми отримали від не менш ніж десяти банків-власників банкоматних мереж інформацію про те, що тарифи для власників карток інших банків за видачу коштів в цих банкоматах скасовані. Тобто ти користуєшся цим банкоматом, як банкоматом свого банку."
Получается, нужно поменять настройки эмитента, чтобы снятие в банкомате, входящем в сеть национального банкоматного роуминга (НБР), тарифицировалось как снятие в своем банкомате. По сути, меняется только перечень своих банкоматов, который в тарифах обычно не детализируется.
IMPRINTER Я це чудово розумію. І про мізерні ліміти теж написав. Але черговий "писарчук" у свої статті, яку вже бездумно скопіпастили багато ресурсів включаючи фінанси, робить саме наголос на тарифі банкомату на зняття з чужих карток, який і раніше був 0 для укр.карток. І все це видається як неймовірне досягнення "банкоматний роумінг". А от що реально з лімітами достеменно не зрозуміло. Приват - було повідомлення - нібито по усім карткам підвищив до 20к. А що решта 9 власників банкоматних мереж?
Alien написав:А от що реально з лімітами достеменно не зрозуміло. Приват - було повідомлення - нібито по усім карткам підвищив до 20к. А що решта 9 власників банкоматних мереж?
Ощад в своих банкоматах отменил дискриминацию для чужих карточек уже больше двух недель назад. Ему дальше снимать ограничения некуда. Не знаю кто восемь остальных. Мне этих двух в качестве альтернативы хватает.
Alien написав:А от що реально з лімітами достеменно не зрозуміло. Приват - було повідомлення - нібито по усім карткам підвищив до 20к. А що решта 9 власників банкоматних мереж?
Ощад в своих банкоматах отменил дискриминацию для чужих карточек уже больше двух недель назад. Ему дальше снимать ограничения некуда. Не знаю кто восемь остальных. Мне этих двух в качестве альтернативы хватает.
это не дискриминация, а джаст бизнесс ... инкассация и все затраты на банке-владельце, а получают они от МПС 2 грн всего на 1 операцию снятия по мастерам с чуаков, по визам вроде больше. Получается тут не дискриминация а нежелание оплачивать своими деньгами другие банки.
IMPRINTER написав:Получается тут не дискриминация а нежелание оплачивать своими деньгами другие банки.
Не нужно путать дискриминацию с волюнтаризмом. Дискриминация - это некое неравенство. А уж по рациональной причине (например, денежной невыгодности) или из-за иррациональной ненависти - это отдельный вопрос. Я и не говорил, что дискриминация не имела под собой денежного обоснования.
IMPRINTER написав:Получается тут не дискриминация а нежелание оплачивать своими деньгами другие банки.
Не нужно путать дискриминацию с волюнтаризмом. Дискриминация - это некое неравенство. А уж по рациональной причине (например, денежной невыгодности) или из-за иррациональной ненависти - это отдельный вопрос. Я и не говорил, что дискриминация не имела под собой денежного обоснования.
тут просто бизнес. поскольку они не могли вводить комиссию (от банкомата) за снятие денег, то введение лимитов на чужаков это был единственный доступный вариант. Ибо нарушить закону природы нельзя.