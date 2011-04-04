IMPRINTER написав:moveton написав:
Не нужно путать дискриминацию с волюнтаризмом. Дискриминация - это некое неравенство. А уж по рациональной причине (например, денежной невыгодности) или из-за иррациональной ненависти - это отдельный вопрос. Я и не говорил, что дискриминация не имела под собой денежного обоснования.
тут просто бизнес.
поскольку они не могли вводить комиссию (от банкомата) за снятие денег, то введение лимитов на чужаков это был единственный доступный вариант. Ибо нарушить закону природы нельзя.
А яка вигода банку, в терміналі якого я знімаю (з картки чужого банку) десять разів по тисячі (бо більше за раз не дає, і це ще якщо залізти всередину меню в банківські операції, на головній пропонував тільки 100 і 200)? Невже не вигідніше дати мені зразу 10...20к? За кожну операцію він же платить?