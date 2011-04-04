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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 11 гру, 2022 23:39
IMPRINTER написав: moveton написав: IMPRINTER написав:
Получается тут не дискриминация а нежелание оплачивать своими деньгами другие банки.
Не нужно путать дискриминацию с волюнтаризмом. Дискриминация - это некое неравенство. А уж по рациональной причине (например, денежной невыгодности) или из-за иррациональной ненависти - это отдельный вопрос. Я и не говорил, что дискриминация не имела под собой денежного обоснования.
тут просто бизнес.
поскольку они не могли вводить комиссию (от банкомата) за снятие денег, то введение лимитов на чужаков это был единственный доступный вариант. Ибо нарушить закону природы нельзя.
А яка вигода банку, в терміналі якого я знімаю (з картки чужого банку) десять разів по тисячі (бо більше за раз не дає, і це ще якщо залізти всередину меню в банківські операції, на головній пропонував тільки 100 і 200)? Невже не вигідніше дати мені зразу 10...20к? За кожну операцію він же платить?
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Додано: Нед 11 гру, 2022 23:52
alibob написав:
А яка вигода банку, в терміналі якого я знімаю (з картки чужого банку) десять разів по тисячі (бо більше за раз не дає, і це ще якщо залізти всередину меню в банківські операції, на головній пропонував тільки 100 і 200)? Невже не вигідніше дати мені зразу 10...20к? За кожну операцію він же платить?
Странно. У меня из фразы "инкассация и все затраты на банке-владельце, а получают они от МПС 2 грн всего на 1 операцию снятия по мастерам с чуаков, по визам вроде больше" почему-то выходит, что владелец терминала за каждую операцию деньги получает. Ну и сами по себе лимиты "чужаков" отпугивают. По тыще на операцию без лимита количества операций - это ещё щедрый банкоматовладелец. Я видал и по тыще на сутки.
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