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IMPRINTER написав:Получается тут не дискриминация а нежелание оплачивать своими деньгами другие банки.
Не нужно путать дискриминацию с волюнтаризмом. Дискриминация - это некое неравенство. А уж по рациональной причине (например, денежной невыгодности) или из-за иррациональной ненависти - это отдельный вопрос. Я и не говорил, что дискриминация не имела под собой денежного обоснования.
тут просто бизнес. поскольку они не могли вводить комиссию (от банкомата) за снятие денег, то введение лимитов на чужаков это был единственный доступный вариант. Ибо нарушить закону природы нельзя.
А яка вигода банку, в терміналі якого я знімаю (з картки чужого банку) десять разів по тисячі (бо більше за раз не дає, і це ще якщо залізти всередину меню в банківські операції, на головній пропонував тільки 100 і 200)? Невже не вигідніше дати мені зразу 10...20к? За кожну операцію він же платить?
alibob написав:А яка вигода банку, в терміналі якого я знімаю (з картки чужого банку) десять разів по тисячі (бо більше за раз не дає, і це ще якщо залізти всередину меню в банківські операції, на головній пропонував тільки 100 і 200)? Невже не вигідніше дати мені зразу 10...20к? За кожну операцію він же платить?
Странно. У меня из фразы "инкассация и все затраты на банке-владельце, а получают они от МПС 2 грн всего на 1 операцию снятия по мастерам с чуаков, по визам вроде больше" почему-то выходит, что владелец терминала за каждую операцию деньги получает. Ну и сами по себе лимиты "чужаков" отпугивают. По тыще на операцию без лимита количества операций - это ещё щедрый банкоматовладелец. Я видал и по тыще на сутки.
alibob написав:А яка вигода банку, в терміналі якого я знімаю (з картки чужого банку) десять разів по тисячі (бо більше за раз не дає, і це ще якщо залізти всередину меню в банківські операції, на головній пропонував тільки 100 і 200)? Невже не вигідніше дати мені зразу 10...20к? За кожну операцію він же платить?
Якщо за кожну операцію дають 2 гривні, то при знятті 20к по 1к буде коміссія 20*2=40, а не 2.
IMPRINTER написав:Получается тут не дискриминация а нежелание оплачивать своими деньгами другие банки.
Не нужно путать дискриминацию с волюнтаризмом. Дискриминация - это некое неравенство. А уж по рациональной причине (например, денежной невыгодности) или из-за иррациональной ненависти - это отдельный вопрос. Я и не говорил, что дискриминация не имела под собой денежного обоснования.
тут просто бизнес. поскольку они не могли вводить комиссию (от банкомата) за снятие денег, то введение лимитов на чужаков это был единственный доступный вариант. Ибо нарушить закону природы нельзя.
есть такой банк Полтава-банк. Так он давно перестал выдавать наличку с карт Аллы. причем с Укргаза выдает. Так что можно по разному решать проблему затрат на инкассацию. С Аллой видать не договорились
mephala написав:есть такой банк Полтава-банк. Так он давно перестал выдавать наличку с карт Аллы. причем с Укргаза выдает. Так что можно по разному решать проблему затрат на инкассацию. С Аллой видать не договорились
Деякі ще пам'ятають долю Дельти та розуміють, хто за нею займав.