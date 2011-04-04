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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1614161516161617

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 171
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
27%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
12%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 22:03

Re: Байки про банки і не тільки....

  mephala написав:есть такой банк Полтава-банк.
Некрасовы-папа и сын,с аграриев и живут,может в Укркарте дело :?:
с этих https://ukrcard.ua/pro-kompaniyu/klienti тоже выдают,окромя сечки :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 22:57

Але ж тепер акція не така, як минулого року, бо треба оборот робити по їхній карті щомісяця, вірно?
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 23:38

motosmile саме так))
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:39

Хто з таким стикався?

Доброго всім і мирного!
Хто з таким зтикався. з 01 грудня кинули субсидії на пенсійний , звернулися.
Там як побачили , що в паспорті штампик стоїть зі старою (до декомунізації) назвою, відмовили і погнали в ЦНАП.
Десь є якісь документи з цього приводу, як це регулюється?
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 20:11

  Goodman написав:Доброго всім і мирного!
Хто з таким зтикався. з 01 грудня кинули субсидії на пенсійний , звернулися.
Там як побачили , що в паспорті штампик стоїть зі старою (до декомунізації) назвою, відмовили і погнали в ЦНАП.
Десь є якісь документи з цього приводу, як це регулюється?

Ссылка Там есть упоминание нормативки.

А по тексту:

Чи потрібно змінювати місце реєстрації?

Законодавство не передбачає обов’язку вносити подібні відомості, оскільки зміна назви вулиці не є зміною реєстрації місця проживання. Перереєстрацію місця проживання особи можна здійснити під час обміну паспорта чи зміни прізвища, тобто коли виникає безпосередня потреба.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 20:37

Це звичайне свавілля місцевої влади. У мене свого часу доньцi відмовлялись видавати паспорт поки ми з дружиною не змінимо у своїх паспортах назву перейменованої вулиці. Скорилися а що робити :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 20:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  ramaz написав:Там есть упоминание нормативки.

етим курам не указ, в цнап уже протоптана тропа.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 20:43

  Goodman написав: з 01 грудня кинули субсидії на пенсійний , звернулися.

А дії нема? Я своїй тещі звичайно повозився поки дію зробив так зате наприкінці жовтня за півгодини оформили заявку 6 грудня разом з пенсією вже на картку зайшла перша виплата. Звичайно у листопаді заявку ще органи соціального захисту розглядали, але я думаю якщо через дію подати у пенсійного іншого виходу не буде як розглянути заяву
Alien
 
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