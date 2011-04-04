Некрасовы-папа и сын,с аграриев и живут,может в Укркарте дело
с этих
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 12 гру, 2022 22:03
Re: Байки про банки і не тільки....
Некрасовы-папа и сын,с аграриев и живут,может в Укркарте дело
с этих
Додано: Пон 12 гру, 2022 22:57
Але ж тепер акція не така, як минулого року, бо треба оборот робити по їхній карті щомісяця, вірно?
Додано: Сер 14 гру, 2022 19:39
Хто з таким стикався?
Доброго всім і мирного!
Хто з таким зтикався. з 01 грудня кинули субсидії на пенсійний , звернулися.
Там як побачили , що в паспорті штампик стоїть зі старою (до декомунізації) назвою, відмовили і погнали в ЦНАП.
Десь є якісь документи з цього приводу, як це регулюється?
Додано: Сер 14 гру, 2022 20:11
А по тексту:
Чи потрібно змінювати місце реєстрації?
Законодавство не передбачає обов’язку вносити подібні відомості, оскільки зміна назви вулиці не є зміною реєстрації місця проживання. Перереєстрацію місця проживання особи можна здійснити під час обміну паспорта чи зміни прізвища, тобто коли виникає безпосередня потреба.
Додано: Сер 14 гру, 2022 20:37
Це звичайне свавілля місцевої влади. У мене свого часу доньцi відмовлялись видавати паспорт поки ми з дружиною не змінимо у своїх паспортах назву перейменованої вулиці. Скорилися а що робити
Додано: Сер 14 гру, 2022 20:40
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 14 гру, 2022 20:43
А дії нема? Я своїй тещі звичайно повозився поки дію зробив так зате наприкінці жовтня за півгодини оформили заявку 6 грудня разом з пенсією вже на картку зайшла перша виплата. Звичайно у листопаді заявку ще органи соціального захисту розглядали, але я думаю якщо через дію подати у пенсійного іншого виходу не буде як розглянути заяву
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