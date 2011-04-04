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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1615161616171618

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 171
Більше десяти
13%
22
Від п'яти до десяти
27%
47
В чотирьох
13%
22
В трьох
11%
18
В двох
12%
21
Користуюся одним
12%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 22:02

Goodman https://portal.pfu.gov.ua/ краще в робочий час робочих днів працює помітив
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 14 гру, 2022 22:03, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 22:02

  Goodman написав:Goodman Заява на субсид. На жаль, послуга тимчасово недоступна. ПФУ працює над технічними покращеннями. Повернення заяв відновиться після завершення робіт.

Вони схоже на ніч вимикають серваки. Перші дні грудня поки теща не отримала виплату, щовечора моніторив дію щоб побачити результат розгляду заявки і бачив той самий напис що у вас. Вранці воно зазвичай працювало знов
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